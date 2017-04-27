В Армении продолжается истерия вокруг азербайджанских яблок

2017-04-27 00:14 | www.oxu.az | 2

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении продолжает уничтожать попавшие в страну яблоки азербайджанского происхождения, сообщает Oxu.Az со ссылкой на News.am.

Согласно информации, новая партия яблок обнаружена в столичных магазинах сети «Нор Зовк» и «Циран», нескольких магазинах, на рынке и фруктовых лавках.

Помимо Еревана, яблоки азербайджанского происхождения обнаружены в Котайке (3 торговых точки), Шираке (4 точки), Тавуше (3 точки), Армавире (2 точки) и Гегаркунике (1 точка).

С.Б.

