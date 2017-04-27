В России задержаны 12 членов террористической группировки

2017-04-27 00:10 | www.apa.az | 3

В Калининграде задержаны 12 боевиков террористической группировки «Исламский джихад - джамаат моджахедов».

Как передает АПА, этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Кроме того, совместно с УМВД России и управлением Росгвардии по области удалось установить и лидера ячейки. Он разыскивался правоохранителями Узбекистана за преступления экстремистской направленности. В Калининграде он вербовал жителей области в интересах террористической организации. Как сообщается, в настоящий момент он дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций.

Впоследствии планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности.