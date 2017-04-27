В Ленкорани произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

2017-04-27 00:53 | www.apa.az | 2

В Ленкоранском районе, на автомагистрали Алят-Астара, возле села Велади произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро АПА, при столкновении двух легковых и одного грузового автомобиля погибли 2, ранены 3 человека.

По предварительным данным, автомобиль марки «Мерседес» сначала столкнулся с «Лада Приора», а затем врезался в грузовик, управляемый гражданином Ирана.

Личности погибших и раненых устанавливаются.