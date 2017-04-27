В Баку прошел гала-вечер фильма "Назлы" с участием известных актеров (ФОТО)

2017-04-27 01:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Cinema Plus Ganjlik Mall прошел гала-вечер фильма "Назлы", сообщает Trend Life. Фильм снят кинокомпанией Zaratustra Film. Режиссер-постановщик - Рахман Рафигоглу, авторы сценария - Рахман Рафигоглу и Турал Фитат, оператор-постановщик - Али Султанов, композитор – Саид Гани, генеральные продюсеры - Мурад Магеррамли и Али Джавадов.

В фильме, который снят в жанре романтической комедии, собран замечательный актерский состав – народные артисты Мабуд Магеррамов, Ариф Гулиев, Фуад Поладов, Расим Балаев, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Наида Оруджева и Фарид Алиев, лауреат республиканских конкурсов Горгуд Джафарли. А главные роли сыграли актер Государственного академического национального драматического театра Ульви Гасанли и одна из самых молодых и красивых актрис Хумар Селимова.

Презентация картины вызвала большой интерес, в зале Dolby Atmos не было свободных мест и зрителям даже пришлось усесться на ступеньки.

Премьера фильма была встречена овациями зрительного зала, творческий коллектив услышал множество поздравлений и выразил признательность гостям праздничного вечера. Фильм с 27 апреля будет представлен в сети кинотеатров Cinema Plus.

В сюжете фильма говорится об избалованной Назлы , дочери олигарха. Ее отец, пресытившись капризами и вечными приключениями дочери, решает отдать ее замуж первому встречному. Им оказывается деревенский парень Исмаил, который подрабатывал рабочим на строительстве многоэтажек. Назлы, конечно же, возмущена таким решением, но не может идти против воли отца, так как грозится лишить ее богатого наследства. Назлы отправляется в деревню к своему жениху, где попадает в руки деспотичной тети Исмаила…Вместо беззаботной городской жизни начинаются тяжелые деревенские будни…Но Назлы все еще надеется на спасение и ждет своего принца на белом коне…

(Автор и фото - Вугар Иманов)