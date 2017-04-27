В Турции отстранили от службы более девяти тысяч полицейских

2017-04-27 01:17 | www.apa.az | 2

Власти Турции отстранили от службы еще более 9,1 тысячи сотрудников полиции в рамках расследования связей с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара винит в причастности к попытке госпереворота.

Как передает АПА со ссылкой на CNN Turk, ранее в среду стало известно, что турецкая полиция в ходе масштабной операции в 72 провинциях страны задержала более 1 тысячи предполагаемых сторонников Гюлена.

В операции были задействованы 8,5 тысячи полицейских.