В Турции отстранили от службы более девяти тысяч полицейских

2017-04-27 01:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Турции в рамках расследования связей с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в причастности к попытке военного переворота в Турции, отстранены от службы более 9,1 тысячи сотрудников полиции, сообщает агентство Анадолу.

Вечером 15 июля руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

После попытки военного переворота Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции. Третьего октября прошлого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней. В январе текущего года чрезвычайное положение в стране было продлено еще на 90 дней. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.