Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Трампа в мае

2017-04-27 02:00 | www.apa.az | 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в мае.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, проведение подобной встречи пока не планируется.

«Пока ничего нет», — сказал Песков, комментируя сообщения о возможной встрече.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах двух стран рассказала, что встреча может состояться уже через месяц.