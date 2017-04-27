Песков опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Трампа в мае

2017-04-27 02:16 | www.trend.az | 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае, передает РИА Новости.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщил, что первая встреча Путина и Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.

"Пока ничего нет", — ответил Песков на вопрос, возможна ли такая встреча в мае и ведется ли подготовка к ней.