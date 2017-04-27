В результате стрельбы на востоке США скончался полицейский (Обновлено)

2017-04-27 02:42 | www.trend.az | 2

02:42 (GMT+4) Сотрудник полиции, получивший ранения в результате стрельбы в штате Делавэр на восточном побережье США, скончался, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель полиции штата Натаниэль Маккуин (Nathaniel McQueen), полицейский подошел к машине на стоянке около одного из магазинов, один из пассажиров вышел из автомобиля и начал стрелять. Стрелок скрылся с места преступления, второй пассажир был задержан.

Пострадавшего в результате стрельбы сотрудника полиции доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался. "Это очень грустный день для штата и для семьи полиции штата Делавэр ", — сказал Маккуин.

Полицейские настигли стрелка у его дома, окружили здание, но злоумышленник отказался покидать его. Как отмечает агентство, осада здания продолжается, переговорщики пытаются убедить стрелка мирно сдаться полиции.

23:30 (GMT+4) Сотрудник полиции в среду получил огнестрельные ранения в штате Делавэр на восточном побережье США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Беар у торгового центра "Wawa". Сотрудника полиции штата доставили в больницу, о его состоянии не сообщается. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск.