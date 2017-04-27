В Венесуэле заявили о выходе из Организации американских государств

2017-04-27 03:05 | www.apa.az | 3

В Венесуэле заявили о выходе из Организации американских государств

Каракас инициирует выход страны из Организации американских государств (ОАГ).

Каракас инициирует выход страны из Организации американских государств (ОАГ).

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявила глава МИД Венесуэлы Делси Родригес.

По словам министра, данное решение было принято в знак протеста политики США, направленной против страны.

Ранее сообщалось, что Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) решил провести экстренное совещание глав МИД с целью обсудить ситуацию в Венесуэле.