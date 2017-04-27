Венесуэла покинет Организацию американских государств

2017-04-27 03:30 | www.trend.az | 2

Венесуэла начнет процедуру выхода из состава Организации американских государств. Об этом в среду сообщила министр иностранных дел южноамериканской страны Дельси Родригес, передает ТАСС.

По ее словам, этот процесс займет два года,

Родригес накануне предупредила, что Венесуэла может покинуть ОАГ, если этот региональный блок проведет заседание глав МИД по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято в среду.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны почти 1,3 тыс. человек. Насилие в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро к настоящему времени унесло жизни более 26 человек.