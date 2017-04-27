У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8

2017-04-27 04:57 | www.trend.az | 2

Землетрясение магнитудой 4,8, произошло в Беринговом море близ Командорских островов, передает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 44 км в 59 км севернее села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов — острове Беринга. Расстояние до Петропавловска-Камчатского — 550 км. Энергетический класс сейсмособытия — 10,1", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС сообщили, что землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.