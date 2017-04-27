Захарова: “Россия заинтересована в том, чтобы развивать отношения с США”

2017-04-27 05:45 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп только начал руководить страной, и ему нужно дать шанс на улучшение отношений с Россией.

Как передает АПА, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News.

"Трамп только начинает. Дайте ему шанс. Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Россия заинтересована в том, чтобы развивать отношения с Соединенными Штатами в разных областях" - подчеркнула официальный представитель МИД.