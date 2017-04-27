В Белом доме считают, что Китай стал рассматривать КНДР как угрозу

2017-04-27 06:15 | www.trend.az | 3

Администрация США считает, что Китай начал рассматривать действия КНДР как угрозу собственной безопасности, заявил в среду высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

"Разница во взгляде Китая на проблему заключается в том, что теперь он смотрит на нее не только как на угрозу интересам и безопасности США, Южной Кореи или Японии, но и как на угрозу собственным интересам и безопасности", — сказал он на спецбрифинге.

Представитель администрации США также отметил, что Вашингтон не исключает вероятности включения КНДР в свой список стран-спонсоров терроризма. "Это один из вариантов, которые мы рассматриваем", — сказал представитель Белого дома, добавив, что в целом речь идет о ряде направлений для действий, в частности, международных.