Пентагон прокомментировал удары Турции по курдам в Сирии и Ираке

2017-04-27 06:04 | www.apa.az | 3

Турция предупредила Вашингтон об ударе по курдским вооруженным формированиям в Сирии и Ираке менее чем за час.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель коалиции по борьбе с ИГ полковник ВВС США Джон Дорриан.

"Время, которое дала нам Турция, было неадекватным и недостаточным", — сказал Дорриан на брифинге, отметив, что Турция "предупредила, но не координировала" свои действия с союзниками по коалиции. По его словам, американские военные находились "в районе шести миль" от района, по которому наносился удар. "Это был небезопасный способ проведения операции", - добавил Дорриан.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.