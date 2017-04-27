Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA

2017-04-27 07:06 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп в среду в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и мексиканским лидером Энрике Пенья Ньето договорился пока не прекращать действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что "президент Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA". Он вместе со своими собеседниками "договорился незамедлительно приступить" к "возобновлению переговоров по NAFTA на благо всех трех стран".