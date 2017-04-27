ООН оценивает Азербайджан на готовность реализации Соглашения ВТО об упрощении торговли

2017-04-27 08:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Экономическая комиссия ООН (UNECE) в начале июля завершит подготовку отчета о готовности Азербайджана начать реализацию Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении процедур торговли, сообщает ведомство.

Как отмечается, отчет будет готов до очередной встречи рабочей группы в рамках вступления Азербайджана в ВТО.

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли вступило в силу 22 февраля 2017 года.

"Азербайджан все еще находится в процессе переговоров по вступлению в ВТО. В связи с этим правительство обратилось за поддержкой к UNECE и Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), чтобы провести оценку на предмет готовности страны начать реализацию Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Этот вопрос обсуждался в ходе семинара, организованного UNECE и UNCTAD, совместно с министерством экономики Азербайджана и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ)", - говорится в сообщении.

В оценке будут отражены 36 мер, которые входят в Соглашение ВТО. Они будут разделены на три категории: меры, которые уже реализованы; меры, которые Азербайджан может реализовать самостоятельно; и меры, которые требуют большего времени и международной поддержки.

Азербайджан наделен статусом наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году. В настоящее время страна продолжает переговоры с рядом стран. Последней к данному процессу присоединилась Россия, которая официально изъявила желание начать переговоры с Азербайджаном.

На сегодня страна уже завершила переговоры и подписала протоколы с Турцией, Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протокола с Китаем и Молдовой.

(Автор: Азад Гасанли)

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