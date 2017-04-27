Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)

2017-04-27 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации группа из 54 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии «Решительная поддержка», осуществляемой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, говорится в четверг в сообщении министерства обороны.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В данной миссии принимают участие 90 военнослужащих, по 2 военных врача и офицера инженерных войск ВС Азербайджана.