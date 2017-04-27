За последние 10 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза - вице-премьер

2017-04-27 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За последние 10-12 лет азербайджанская экономика выросла в 3,5 раза, сказал в четверг вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на встрече Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений с представителями строительного сектора страны.

"За этот период в Азербайджане пенсии и заработные платы выросли приблизительно в три раза, по инициативе главы государства создано 1,5 миллиона рабочих мест. Только за прошлый год в стране создано 90 тысяч новых рабочих мест. Азербайджан стал примером для других стран в сфере снижения уровня бедности - в результате целенаправленной политики уровень бедности в стране снизился с 49 до пяти процентов", - добавил Ахмедов.

По словам вице-премьера, в настоящее время ведутся работы по снижению уровня безработицы. "Сейчас уровень безработицы в Азербайджане меньше шести процентов. В других сферах также наблюдается серьезное развитие", - отметил вице-премьер.

Ахмедов добавил, что этот экономический рост создал крепкую базу для выполнения обязательств, стоящих перед правительством.

(Автор: Азад Гасанли)