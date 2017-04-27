Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

2017-04-27 10:09 | www.apa.az | 3

В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 54 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.