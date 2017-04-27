"Два в одном" в Баку: яркое представление для тех, кто любит смеяться (ВИДЕО)

2017-04-27 10:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - По многочисленным просьбам зрителей 29 апреля на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку вновь будет показано веселое пародийное представление "Два в одном", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Напомним, что премьера пародийного представления состоялась первого апреля.

"Два в одном" - это яркое представление для тех, кто любит смеяться, шутить, веселиться, кто способен оценить шутки, остроумные диалоги и скетчи, весёлые розыгрыши, неожиданные преображения, импровизации и шаржи.



Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.