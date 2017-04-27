ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска

2017-04-27 10:11 | www.apa.az | 3

Израильские ВВС в ночь на 27 апреля атаковали один из объектов в районе международного аэропорта Дамаска.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Лента.ру», по предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны на восточной окраине сирийской столицы.

От военного командования Сирии каких-либо заявлений пока не последовало.

Согласно информации, целью израильского удара был склад, с которого осуществлялось снабжение оружием ливанской группировки «Хезболла». По его словам, через этот склад проходит значительное количество оружия, которое Тегеран, региональный союзник президента Сирии Башара Асада, регулярно отправляет по воздуху.

Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в Twitter-аккаунте IsraelBreaking.