«Бавария» уступила «Боруссии» в полуфинале Кубка Германии

2017-04-27 09:10 | www.oxu.az | 3

Мюнхенская «Бавария» в этом сезоне стала чемпионом Германии, но не смогла реализовать свои амбиции в Лиге Чемпионов.

Как передает Oxu.Az, вслед за этим мюнхенцы вылетели и из кубка Германии, не сумев пройти в полуфинале дортмундскую «Боруссию».

Кубок Германии, полуфинал.

26 апреля. Мюнхен. Стадион «Альянц Арена».

Судья - Мануэль Грефе (Берлин).

Бавария - Боруссия Д - 2:3 (2:1).

Голы: Ройс, 19 (0:1). Хави Мартинес, 28 (1:1). Хуммельс, 41 (2:1). Обамеянг, 69 (2:2). Дембеле, 74 (2:3).

Э.Ш.