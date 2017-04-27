Япония нацелена на дальнейшее укрепление связей с Туркменистаном - премьер

2017-04-27 10:46 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в письме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил надежду на дальнейшее "укрепление и расширение дружественных связей" между странами.

Обнародованное в местных СМИ послание было направлено по случаю 25-летия установления дипотношений между Туркменистаном и Японией.

Японский руководитель отмечает, что за период с 2009 года туркменский президент трижды посетил Японию.

"В частности, во время вашего визита в 2013 году были подписаны документы по экономическим проектам общей стоимостью более одного триллиона японских йен, что послужило масштабному развитию взаимодействия двух стран", - сказано в письме.

В 2015 году впервые Туркменистан с визитом посетил Синдзо Абэ.

"Хочу отметить свою нацеленность и далее содействовать углублению двустороннего партнёрства, направленного на осуществление различных совместных экономических проектов, продвижение японского инженерно-технического образования, а также обучение японскому языку", - сказано в письме.

Ранее сообщалось, что Япония планирует в Туркменистане реализацию совместных проектов на общую сумму свыше 18 миллиардов долларов США.

В октябре 2015 года с представителями японских деловых и финансовых кругов был подписан крупный пакет соглашений, контрактов и других двусторонних документов.

В их числе проекты строительства газоперерабатывающего комплекса по производству линейного полиэтилена низкого давления из этилена; завода по производству жидкого топлива из природного газа на основе японской технологии GTL; завода по переработке газа в полимеры; объектов в рамках освоения газового месторождения «Галкыныш».

Кроме того, был заключён контракт между госконцерном «Туркменгаз» и консорциумом компаний, в который также входит Itochu Corporation, на строительство в Ахалском велаяте (области) завода по производству синтетического жидкого топлива путем переработки природного газа.

Было заключено и рамочное соглашение о строительстве «под ключ» завода по производству полиэтилена и полипропилена с установкой крекинга этана в Дашогузском велаяте.

Ещё ряд проектов, связанных с переработкой газа, намечено осуществить в химической промышленности и электроэнергетике, в том числе строительство комплекса по производству концентрированных фосфорных удобрений на Туркменабатском химическом заводе и газотурбиной электростанции мощностью 432 MWt (ISO) в Сердарабатском этрапе (районе) Лебапского велаята.

Между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и японским банком Sumitomo Mitsui Banking Corporation было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Банкиры двух стран сочли целесообразным привлечь на туркменский рынок финансовые и кредитные ресурсы деловых кругов Страны восходящего солнца, в том числе - в виде долгосрочных льготных кредитов, предоставляемых для реализации высокоперспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие приоритетных отраслей туркменской экономики", - отмечало в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)