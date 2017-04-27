Özilhan: Rus turistler Türkiye'deki kaliteyi başka ülkede bulamadı

2017-04-27 12:37 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Başka ülkelere giden Rus turistler Türkiye'de bulduklarını orada bulamadı. Çok pahalıydı. Hizmet ve kalite de Türkiye'deki gibi iyi değildi." dedi.

Tuncay Özilhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ekonomiye yansımasını ufak ufak görmeye başladıklarını ifade etti.

Özilhan, "Turizm kanalının açılmış olması, charter seferlerine müsaade edilmiş olması, sezon sonu da olsa Rus turistlerin Türkiye'yi tercihlerini ortaya koydu. Ama ümit verici olan bu sezonla ilgili iyi haberlerin gelmeye başlamış olması." diye konuştu.

Rus turist sayısında artış olduğunu, sayının giderek yükseleceğine inandığını ifade eden Özilhan, "Dolayısıyla turizm açısından pozitif bir adım var." dedi.

"HER İKİ TARAF DA YASAKLARI KALDIRIP KAZADAN EVVELKİ TİCARETE ULAŞMAYI İSTİYOR"

Tuncay Özilhan, sebze meyve ihracatında birtakım kısıtlamaların hala devam ettiğini, bu kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını, karşılıklı ticaretin ve ilişkilerin gelişmesini temenni ettiklerini belirterek, "33 milyar dolarlara kadar ulaşan ticaret hacmi, bu yıl 16-17 milyar dolarlarda kalacak. Müzakereler devam ediyor. Her iki taraf da pozitif yaklaşıp yasakları kaldırıp kazadan evvelki ticarete ulaşmayı istiyor. İki ülke vatandaşlarının buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ticaretin normalleşmesi için öncelikle karşılıklı güvenin oluşması ve ilişkilerin tekrar ısınması gerektiğini kaydeden Özilhan, bozulan yapının oturtulmasının zaman alacağını, bunun kademe kademe yükseleceğini söyledi.

Özilhan, şöyle devam etti:

"İlişkiler bozulduğunda herkes başka yönden tedariklere çalıştı. Tekrar tedariklerin Türkiye'ye dönmesi, Türk müteahhitlerin tekrar Rusya'da iş alması, tekrar rekabetçi olması zaman alacaktır. Çünkü boşluklar dolduruldu. Boşlukları doldurulan yerde rekabete girmek de zaman gerektirecektir. Bozulan şeylerin düzeltilmesi zaman alıyor. Bürokrasinin işlemesi zaman alıyor. Belli bir zaman içerisinde eski ticaret hacmi rakamlarına ulaşılacaktır diye düşünüyorum."

"TEKRAR AÇILACAK İŞLERDE TÜRK MÜTEAHHİTLERE YER DÜŞECEKTİR"

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Özilhan, Türk müteahhitlerin Rusya'da çok önemli ve büyük işleri bulunduğunu ancak son dönemde fazla iş alamadığını söyledi.

Özilhan, şunları kaydetti:

"Bu alanda rekabet doğdu. Çinliler geldi, Koreliler geldi, Rusya'nın yerli müteahhitleri oluştu. Dolayısıyla oradan iş alamıyorlar. Türk müteahhitlerin Rusya'da önemli şikayet ve sıkıntıları var. Türk müteahhitlerin avantajı, geçmişte çok iyi projeler gerçekleştirmeleri... O konuda gayet iyi hizmet ettiler. Büyük projeleri zamanında tamamladılar. Tekrar açılacak işlerde Türk müteahhitlere yer düşecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Rusya ekonomisinde de birtakım sıkıntılar var. Büyüme trendleri düşük, ortada projeleri yok. Rusya ekonomisinin tekrar büyüme trendine girmesi ile Türklerin ve Türk müteahhitlerin orada iş alabileceğini düşünüyorum. Tarım ürünlerinin ihracatında birçok ürünün önü kapalı. Bu sebepten dolayı ihracat yavaş gidiyor. Bu durum Türk çiftçisini zor duruma sokuyor. Rus tüketicisi de alışmış olduğu kaliteli ürünü bulamıyor.

Turizm gelişmeye başladı ama altyapı meselesi olmasından dolayı düğmeye bastığınızda hemen 4 milyon turist gelmiyor. Karşılıklı anlaşmalarla kademe kademe oluşuyor. Birkaç yıl sonra tekrar turizmdeki rakamlar yakalanır diye bakıyorum. Başka ülkelere giden Rus turistler Türkiye'de bulduklarını orada bulamadı. Çok pahalıydı. Hizmet ve kalite de Türkiye'deki gibi iyi değildi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorunları ortadan kaldırmak için prensip kararı aldığını belirten Özilhan, "Rus yatırımcı Türkiye'de, Türk yatırımcı da Rusya'da yatırım yapmaktan memnun. Onun için sorunlar düzelecek diye bakıyorum." dedi.