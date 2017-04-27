Ekonomik güven endeksi Nisan'da yükseldi

2017-04-27 12:38 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ekonomik güven endeksi Nisan'da %3,6 oranında artarak 96 değerinden 99,5 değerine yükseldi

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında artarak 96 değerinden 99,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi 71,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 99,9 değerine yükseldi.



Nisan ayında inşaat sektörü güven endeksi 85,7 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,3 değerine geriledi.