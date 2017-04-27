Захарова назвала «смешным» ракетный удар США по базе в Сирии

2017-04-27 10:14 | www.apa.az | 3

Ракетный удар США по авиабазе Шайрат в Сирии был просто «смешным».

Как передает АПА со ссылкой на РБК, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ​Yahoo Global News. Она подчеркнула, что все подобные решения должны приниматься только на основании доказательств.





При этом Захарова заявила, что уход президента Сирии Башара Асада, на котором настаивают страны Запада, является не путем выхода из кризиса, а дорогой в никуда. «Если президента выбрали граждане его страны, то здесь стоит говорить не о каком-то режиме, а о демократии», — подчеркнула она.





Также Захарова отметила, что отношения между Россией и США стали ухудшаться при Бараке Обаме в том числе из-за фейковых новостей. «Сейчас СМИ играют большую роль в разделении людей. Я считаю, что это очень опасно», — заявила официальный представитель МИД России.



При этом она не стала комментировать сообщения о притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской Республике, отметив лишь, что по этому поводу проводится расследование.





