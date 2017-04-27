Режим прекращения огня был нарушен 130 раз

2017-04-27 10:15 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Азатамут и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Акстафинского района, Джафарли, Гушчу Айырым и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Баш Гервенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.