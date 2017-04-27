В Баку на свадьбе произошла драка: Есть раненые – ФОТО

2017-04-27 09:30 | www.oxu.az | 3

В Баку во время свадебной церемонии в доме торжеств произошла драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в доме торжеств «Шалале» в Низаминском районе.

Так, во время свадебной церемонии в доме торжеств 24-летний Шариф Мустафаев поспорил с родственниками. Спор перерос в рукопашную, и Ш.Мустафаева толкнули на дверь со встроенным стеклом. Разбитым стеклом ему порезало руку. Мужчина потерял много крови и был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

A.M.

