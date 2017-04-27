Группа депутатов Сейма Литвы призвала Армению освободить азербайджанские территории

2017-04-27 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Сейма Литвы приняла обращение по Ходжалинскому геноциду в связи с 25-летием трагедии, говорится в четверг в сообщении посольства Азербайджана в Литве.

Нагорно-карабахский конфликт является одним из самых трагических конфликтов в истории XX века, оккупированы 20 процентов территорий Азербайджана, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения продолжает игнорировать резолюции СБ ООН, принятые по этому конфликту, говорится в обращении.

В своем обращении депутаты Сейма выражают соболезнования азербайджанскому народу в связи с убийством сотен мирных азербайджанцев во время этого жестокого преступления против человечности, которым является Ходжалинский геноцид.

В обращении также отмечается, что Литва поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Депутаты Сейма призвали Армению к выполнению резолюций международных организаций по конфликту, освобождению оккупированных территорий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.