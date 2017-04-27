Stoltenberg: Türkiye darbe girişiminin arkasında olanları bulma hakkına sahip

2017-04-27 12:40 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonları değerlendirerek, 'Türkiye hukuka saygı göstermeli' dedi.

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg bugün AB Savunma Bakanları toplantısı için Malta'nın Valletta' şehrine geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Stoltenberg, Türkiye'yi 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar ve tutuklamalar konusunda uyardı.



"OPERASYONLAR YASAL ÇERÇEVE İÇİNDE YAPILMALI"

Stoltenberg, "Türkiye kendini koruma ve başarısız darbe girişiminin arkasında olanları bulma hakkına sahip ancak bunu hukukun üstünlüğüne tam saygı duyarak,yasal çerçeve içinde yapmalı" ifadelerini kullandı.