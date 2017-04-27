Кремль опроверг подготовку встречи Трампа и Путина

2017-04-27 09:48 | www.oxu.az | 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщили, что первая встреча Путина и Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.

«Пока ничего нет», - ответил Песков РИА Новости на вопрос, возможна ли такая встреча в мае и ведется ли подготовка к ней.

A.M.