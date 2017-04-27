Иран ожидает привлечения значительных иностранных инвестиций в нефтехимические проекты

2017-04-27 11:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Иран ожидает привлечения в ближайшем будущем иностранных инвестиций в нефтехимические проекты на сумму 10 миллиардов долларов, сказал 26 апреля заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир-Хосейн Заманиниа.

По словам замминистра, текущий финансовый год станет важной вехой в нефтехимическом секторе Ирана, сообщает агентство Shana.

Иран планирует ввести в эксплуатацию 7 нефтехимических заводов в текущем финансовом году, (начался 21 марта).

В следующем финансовом году страна откроет 23 завода, а к 2021 году - еще 34 завода, сказал Заманиниа.

Для завершения текущих нефтехимических проектов, требуется порядка 20 миллиардов долларов, а для 34 новых проектов потребуется около 35 миллиардов долларов, сказал замминистра.

В ближайшие годы общий объем иностранных инвестиций в нефтяной, газовый и нефтехимический сектора Ирана достигнет 50-80 миллиардов долларов, сказал Заманиниа.

По словам замминистра, недавно разработанная модель новых нефтяных контрактов под названием «Иранский нефтяной контракт» (IPC) - не единственный способ привлечения иностранных инвестиций.

Заманиниа сказал, что 85 миллиардов долларов планируется инвестировать в нефтедобывающий сектор.

На основе IPC Иран предоставил 49 нефтяных и газовых месторождений иностранным инвесторам.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал, что в ближайшие годы на основе IPC ожидается привлечение иностранных инвестиций в размере от 20 до 30 миллиардов долларов США.

(Автор: Эльмира Таривердиева)