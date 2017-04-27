Али Ахмедов: Строительный сектор в Азербайджане является вторым по объему вложенных инвестиций (версия 2)

2017-04-27 11:13 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Строительный сектор в Азербайджане является вторым после нефтяного, куда был вложен наибольший объем инвестиций, сказал в четверг вице-премьер Али Ахмедов на встрече Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений с представителями строительного сектора.

По словам Ахмедова, строительный сектор также играет значимую роль на рынке труда.

"Согласно официальной статистике, в строительном секторе работают 343 тысячи человек, что составляет семь процентов от трудоспособного населения страны", - сказал вице-премьер.

Ахмедов напомнил, что в 2016 году 11,4 миллиарда манатов из 15 миллиардов манатов инвестиций, вложенных в экономику страны, были направлены в строительный сектор. Более 3,9 миллиарда манатов из этих 11,4 миллиарда манатов были вложены в основной капитал. Он также отметил, что за счёт этих средств были построены 13 тысяч квартир общей площадью 1,67 миллиона квадратных метров.

"Все это показывает, что в экономической политике, проводимой в Азербайджане, строительному сектору придается большое значение. Благодаря этому строительный сектор развивается и укрепляется", - сказал Ахмедов.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была создана в марте распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ее возглавляет вице-премьер Али Ахмедов.

В состав комиссии входят министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, министр по налогам Фазиль Мамедов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, председатель Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев.

(Автор: Азад Гасанли)