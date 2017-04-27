Члены Сейма Литвы приняли обращение в связи с Ходжалинским геноцидом

2017-04-27 11:01 | www.apa.az | 2

Члены Сейма Литвы приняли обращение в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Литве, в документе отмечается, что нагорно-карабахский конфликт является самым трагическим, произошедшим в XX веке. Было отмечено, что 20 процентов азербайджанских земель были оккупированы, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные очаги. Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с выведением армянских ВС с оккупированных земель Азербайджана, они все еще не выполняются.

Депутаты Сейма оценили убийство мирного населения в городе Ходжалы как самое ужасное преступление против человечества и выразили соболезнования азербайджанскому народу.

В обращении отмечается, что Литва всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Член Сейма выступили с призывом выполнить резолюции, принятые международными организациями в связи с выведением оккупантских сил с азербайджанских земель.