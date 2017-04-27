Армяне стреляют из минометов

2017-04-27 09:54 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении с использованием 60-мм минометов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 130 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства обороны Азербайджана, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Паравакар, Азатамут и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Джафарли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Баш Гарвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.

