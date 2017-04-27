В Турции врачи пришили пациенту протез в обратном направлении – ВИДЕО

2017-04-27 10:00 | www.oxu.az | 2

В Турции попавшему в дорожную аварию молодому человеку Февзи Акташу должны были полностью ампутировать ногу из-за переломов и инфекции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на milli.az, однако врачи приняли решение сохранить молодому человеку бедро и пришить протез в обратном направлении.

После операции Февзи Акташ рассказал, что теперь ему легче передвигаться, чем если бы врачи ампутировали ему всю ногу.

A.M.

