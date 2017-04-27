Строительство карбамидного завода SOCAR планируется завершить к концу года - директор

2017-04-27 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR завершены на 94,8 процента, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в четверг в Баку.

По его словам, инжиниринговые работы и закупка оборудования завершены на 100 процентов, строительные работы - на 82 процента, гражданские работы - на 93 процента, монтаж оборудования - на 70 процентов.

Джафаров сообщил, что все работы планируется завершить и начать пуско-наладочные работы на заводе к концу года.

По его словам, завод будет производить 650-660 тысяч тонн карбамида в год. Четверть производства, то есть 150-200 тысяч тонн карбамида планируется поставлять на внутренний рынок. Остальные обьемы пойдут на экспорт, частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

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