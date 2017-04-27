SOCAR по-прежнему заинтересована в строительстве карбамидного завода в Грузии

2017-04-27 11:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Несмотря на строительство карбамидного завода в Азербайджане, вопрос строительства карбамидного завода в Грузии не снят с повестки дня, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в четверг в Баку.

"Мы по-прежнему заинтересованы в этом проекте и будем рассматривать этот вопрос", - сказал Джафаров.

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