Шахмар Мовсумов вновь будет представлен в руководстве ВТБ

2017-04-27 11:28 | www.apa.az | 2

Акционеры ВТБ избрали новый состав Наблюдательного совета.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, в него вошел министр финансов России Антон Силуанов, который, как предполагается, и возглавит Набсовет.

До декабря 2016 года Набсовет ВТБ возглавлял Алексей Улюкаев, но после отставки с поста министра экономического развития он добровольно сложил с себя эти полномочия и покинул совет. Обязанности главы Набсовета были возложены на Сергея Дубинина.

В новый состав Набсовета помимо А.Улюкаева не вошёл замминистра финансов Алексей Моисеев. Минэкономразвития в Набсовете будет представлять замминистра Николай Подгузов. Все остальные члены, в том числе независимые, были включены в новый перечень кандидатов и избраны на годовом собрании.

Так, в список кроме А.Силуанова и Н.Подгузова вошли управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг, преподаватель МГУ С.Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава «Магнита» Сергей Галицкий, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, замглавы Института развития финансового рынка Валерий Петров, ректор «Сколково» Андрей Шаронов.

Отметим, что 2,95% акций ВТБ принадлежат ГНФАР.