Минздрав: Иногда у больного требуют оплаты там, где платить не надо

2017-04-27 10:06 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане во избежание возникновения каких-либо проблем между врачом и пациентом необходимо изменить принцип налаживания отношений врач-пациент и применять правильный подход к налаживанию этих отношений.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля Минздрава Эльхан Азизов.

«Между врачом и пациентом должно быть взаимное доверие. Если стороны будут с уважением относиться к обязанностям и правам друг друга, то это устранит множество жалоб. В настоящее время совместно с «Общественным объединением помощи по правовому просвещению медицинских работников» мы проводим трениги в регионах. Цель проведения этих тренингов – убрать недоразумения между врачом и пациентом».

Э.Азизов отметил, что большинство поступающих в министерство жалоб приходят от пациентов:

«Они жалуются на неправильные медицинские услуги, правила этического поведения медицинских работников, негативные случаи. Иногда бывает так, что в бесплатных медицинских учреждениях у пациентов требуют плату. Министерство расследует все эти случаи и в случае выявления нарушений принимает меры».

З.Г.

