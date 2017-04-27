Азербайджанские миротворцы вернулись на родину – ФОТО

2017-04-27 10:11 | www.oxu.az | 2

В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 54 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на сайт Минобороны.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

А.М.

