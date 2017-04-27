В Азербайджане существует твердая политическая воля для успешной борьбы с коррупцией - Фуад Алескеров

2017-04-27 11:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня является пространством, объединяющим в себе такие понятия, как широкомасштабные реформы, энергетические проекты регионального значения, стабильность, мультикультурализм, высокое социальное благосостояние. Об этом заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров сказал в четверг, выступая в Баку на конференции «Стандарт систем антикоррупционного управления».

Усиление прозрачности в госуправлении, развитие электронных услуг и борьба с коррупцией являются приоритетными направлениями государственной политики страны, сказал Алескеров.

В стране существует твердая политическая воля для успешной борьбы с коррупцией, сказал он.

Как подчеркнул Алескеров, в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева приняты национальная стратегия и планы действий по борьбе с коррупцией, определены новые стратегические взгляды и задачи в этой сфере.

Осуществляемые в соответствии с этой стратегией институциональные и законодательные реформы, инфраструктура электронного правительства, тесное сотрудничество с гражданским обществом, принципы общественного участия и широкие просветительские меры являются одними из успехов антикоррупционной политики в стране, сказал он.

Алескеров отметил, что сегодня с полной уверенностью можно сказать, что в Азербайджане существуют все механизмы по борьбе с коррупцией, и этот процесс постоянно развивается.

По его словам, положительная динамика в этой сфере нашла отражение и в международных антикоррупционных рейтингах.

В рамках продолжительной стратегии, осуществляемой в сфере борьбы с коррупцией, особое значение придается сотрудничеству со специализированными международными организациями, сказал Алескеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев)