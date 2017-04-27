ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску – ВИДЕО

2017-04-27 10:27 | www.oxu.az | 2

Израильские ВВС в ночь на 27 апреля атаковали один из объектов в районе международного аэропорта Дамаска.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, по предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны на восточной окраине сирийской столицы.

От военного командования Сирии каких-либо заявлений пока не последовало.

Согласно информации, целью израильского удара был склад, с которого осуществлялось снабжение оружием ливанской группировки «Хезболла». По его словам, через этот склад проходит значительное количество оружия, которое Тегеран, региональный союзник президента Сирии Башара Асада, регулярно отправляет по воздуху.

A.M.