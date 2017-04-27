Баку о военно-техническом сотрудничестве с Россией

2017-04-27 10:34 | www.oxu.az | 2

«Мы находимся в постоянном контакте с российскими коллегами. В частности, хорошо и успешно развивается военно-техническое взаимодействие».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев агентству Интерфакс-Азербайджан, комментируя поставки российского вооружения и техники в Азербайджан.

Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о доставке из РФ новой партии российских боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения в Баку в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Согласно информации, в кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений ВС Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.

К.Велиев принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.

З.Г.