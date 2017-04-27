Минобороны Азербайджана и России обсудили вопросы защиты от оружия массового поражения

2017-04-27 11:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между министерствами обороны Азербайджана и России, в Военной академии вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

В ходе рабочей встречи был обсужден опыт, приобретенный военными структурами обоих государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научного обмена в этой области.

(Текст: Кямаля Сеидова)