Азербайджанские режиссеры отмечены в России за лучшее воплощение проблемы подростков (ФОТО)

2017-04-27 11:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Урок" (Dərs) был представлен в основной конкурсной программе 22-го международного фестиваля "Кино – детям", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

По итогам фестиваля, который проходил в Самаре (Россия), режиссеры-постановщики фильма Рафиг Алиев и Джавид Таваккул были удостоены диплома "За лучшее художественное воплощение на экране проблемы взаимоотношения подростков".

Кинокартина была снята в 2015 году по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, рассказывает о жизни школьников, их отношении к дружбе и взглядах на жизнь.

Авторы сценария - Эльза Агаева и Анастасия Волкова, режиссеры-постановщики - Рафиг Алиев и Джавид Таваккул, оператор - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Фикрет Алекперов, композитор - Тунзаля Агаева, исполнительный продюсер - Вюсал Аббасов, продюсер - Мушфиг Хатамов.

В фильме снялись: Тамерлан Агаев, Алия Алиева, Рашид Алиев, Айна Зарбалиева и другие.

Напомним, что фильм "Урок" признан лучшей картиной конкурсной программы "КиноМалыШок" XXV Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2016", а также удостоен приза "Золотой "Лiстападзiк" XXIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

(Автор: Джани Бабаева )