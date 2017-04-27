МИД Франции опубликовал доклад, в котором приведены аргументы в пользу вины Асада в химатаке

2017-04-27 12:06 | www.apa.az | 2

Министерство иностранных дел Франции опубликовало доклад, в котором приведены аргументы французской разведки в пользу утверждения, что химическая атака в сирийской провинции Идлиб была совершена войсками президента Сирии Башара Асада, а приказ о проведении операции был отдан лично президентом или кем-то из его ближайшего окружения.

Как сообщает АПА со ссылкой на РБК, в докладе представлены результаты анализа образцов с места атаки, которые французская разведка сумела получить, задействовав необходимые ресурсы. Во всех пробах с места атаки были найдены зарин, примесь гексамина (уротропина), характерная, как считают во французской разведке, для химического оружия, произведенного в сирийских лабораториях, и диизопропил метилфосфонат — побочный продукт синтеза зарина. ​Кроме того, французские спецслужбы проанализировали тактическую обстановку в районе применения химического оружия и пришли к заключению, что группировки, которые противостоят Асаду, не располагают химическим оружием и средствами для его доставки по воздуху.





«Основываясь на этой общей оценке и на достоверной и последовательной информации, собранной нашими спецслужбами, Франция считает, что атака с применением химоружия в Сирии в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года была проведена ВВС Сирии и сирийскими спецслужбами», — говорится в докладе.



«Франция выражает серьезные сомнения в том, что информация об уничтожении арсенала химического оружия в Сирии точна, полна и правдива. Франция считает, что Сирия сохранила потенциал для производства зарина или его запаса, несмотря на свое обязательство уничтожить всё химическое оружие и средства для его производства», — говорится в докладе.

В свою очередь, МИД Сирии назвал обманом и сфабрикованной ложью расследование французских экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в среду в своем докладе заявил, что зарин, примененный в сирийском городе Хан-Шейхун, якобы был произведен сирийским научно-исследовательским центром.

«Сирия осуждает обман и сфабрикованную ложь, представленную министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро в связи с преступлением в Хан-Шейхуне. Это не оставляет сомнений в причастности Франции к этому преступлению и ее непосредственному участию в агрессии против Сирии»,- говорится в заявлении МИД Сирии.

Отметим, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала Дамаск, который отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.





