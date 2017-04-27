На дорогах Баку на время Исламиады будут нанесены специальные разделительные полосы

2017-04-27 12:12 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что дорожные разделительные полосы в связи с IV Играми исламской солидарности будут применяться с 5 по 25 мая.

К.Алиев сказал, что если автомобили, за исключением привлеченных к IV Играм исламской солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, тогда их водители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, К.Алиев отметил, что с 5 по 25 мая также усилится контроль в связи с въездом транспортных средств из районов в Баку.