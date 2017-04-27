Европарламент: Турция не может присоединиться к ЕС с такой конституцией

2017-04-27 10:40 | www.oxu.az | 2

Турция не может присоединиться к Евросоюзу с такой конституцией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Sabah, об этом заявила член Европарламента, нидерландский евродепутат Кати Пири в комитете ЕП по иностранным делам.

По ее мнению, ЕС следует немедленно прекратить переговоры о членстве Турции в блоке. Пири считает, что поправки к основному закону противоречат Копенгагенским критериям.

«Турция должна остаться в статусе страны-кандидата, но мы проводим переговоры с правительством. В последние два года стало понятно, что это правительство не хочет отвечать критериям», - пояснила Пири.

28 апреля Еврокомиссия должна дать формальную оценку выполнения Турцией критериев членства. Основываясь на этой оценке, лидеры ЕС в июне смогут принять окончательное решение.

По результатам прошедшего накануне референдума в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган получит расширенные полномочия. Теперь он сам будет назначать вице-премьеров (должность премьер-министра будет упразднена), судей Конституционного суда и членов Верховного совета судей и прокуроров, распускать парламент, а также вводить чрезвычайное положение. Сам Эрдоган благодаря поправкам в основной закон сможет оставаться у власти до 2029 года. По предварительным данным, поправки набрали 51,2% голосов, что на 1,25 млн больше, чем у противников конституционной реформы.